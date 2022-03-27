حنان ترك: لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عن أهمية الدعاء في حياة الإنسان في آخر تدوينة لها عبر حسابها على موقع "تويتر".

وكتبت حنان: "لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، ولا البوح لله في كل ضائقة، لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل، لا يمكن أن يهزم مرء كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله)".

وكانت حنان ترك، قد أصيبت بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكتبت وقتها عبر حسابها على "تويتر": "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعًا بالصحة والعافية.. وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.