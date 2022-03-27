سارة سلامة تمارس التمارين الرياضية في الجيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورا لها أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة "الجيم".

ولاقت صور سارة سلامة في الجيم الكثير من الإعجابات والتعليقات من قِبل متابعيها على موقع "إنستجرام".

ومن بين تعليقات الجمهور: "أحلى واحدة.. يا قلبي الحلو.. قلبي قمر.. قمر.. عاش يا قمر.. وحش الكون الحقيقي والله" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال سارة سارة مسلسل "إسعاف يونس" مع النجوم: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.