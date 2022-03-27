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سباق مثير بالفورمولا 1.. فيرستابن يخطف لقب جائزة السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 57 دقيقة

خطف السائق الهولندي ماكس فيرستابن، المركز الأول في سباق جائزة ، مساء الأحد. في واحد من أكثر السباقات إثارة بالفورمولا 1.

وخرج الهولندي ماكس فيرستابن منتصرا في صراع حبس الأنفاس مع شارل لو كلير، ليفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

وكما حدث في البحرين الأسبوع المنصرم، تبادل فيرستابن سائق ريدبول الصدارة مع منافسه سائق فيراري، قبل أن يصمد أمام هجوم متأخر ليفوز بالسباق ويعوض خروجه خالي الوفاض من السباق الافتتاحي.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث، متقدما على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول، الذي كان انطلق من مركز أول المنطلقين، لكن تسرع الفريق في إخضاعه لوقفة الصيانة مع دخول سيارة الأمان أضاع عليه المقدمة.

وأنهى البريطاني لويس هاملتون السباق في المركز العاشر، بعد أن كان انطلق من المركز 15 في بداية السباق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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