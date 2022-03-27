بنزيمة مهووس بهذا الأمر.. كلفه خلال سنوات 2.5 مليون يورو!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لا يخفى على أحد أن الهداف الفرنسي من أصل كريم بنزيمة، قد سطع نجمه في الآونة الأخيرة، نتيجة لتميزه مع ناديه ريال مدريد، ولكن بعيداً عن تميزه الكروي، فأخبار بنزيمة عن هوسه باقتناء السيارات عادت لتتصدر المجلات العالمية.

هوس بنزيمة بالسيارات في السنوات الماضية جعله يدفع 2.5 مليون يورو، حيث كشف موقع “سبورتس” الفرنسي، الجمعة، أن بنزيمة، قائد ريال مدريد، لديه مرآب رائع للغاية، بسبب السيارات باهظة الثمن، وحرصه على اختيار أغلى الأنواع، مثل طراز بوغاتي وفيراري وماكلارين وغيرها.

وقال كريم بنزيمة: “لدي سيارات قديمة في المرآب، منها اثنتان من طراز بوغاتي (تشيرون وفيرون)، وأنا حالياً أفكر بالاحتفاظ بواحدة منها، لأن لدي ارتباط شديد معها، كون إحداها نادرة للغاية في العالم، لكن أعتقد أنه سيكون علي اختار واحدة فقط حتى أبقيها عندي”.

وأوضح الموقع أن جنون كريم بنزيمة جعله يدفع مليوني يورو في عام 2014، عندما قام بشراء سيارة من نوع بوغاتي فيرون بقوة 1001، مع أنه كان قادراً على الحصول عليها مقابل 1.4 مليون يورو فقط، عندما أصدرت عام 2007.

وتابع أن جنون كريم بنزيمة في عام 2014 جاء بنتيجة مثالية لقائد نادي ريال مدريد، لأن سيارته أصبح ثمنها حالياً 3 ملايين يورو، وهذا الأمر يشجع النجم الفرنسي على عدم ركوبها كثيراً، بعدما بات يفكر بالاستثمار فيها في المستقبل.

واختتم بأن هوس كريم بنزيمة الكبير في عالم السيارات، التي يسعى بشكل دائم إلى اقتناء النادر منها، جعله يصرف الكثير من الأموال، لكنه الآن بات يفكر بالتوجه إلى عالم الاستثمار عبر بيع بعضها وتحقيق ربح جيد في المستقبل.

دلالات