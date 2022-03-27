سيف نبيل في الصدارة.. “وين وين” تقتحم الترند بيومها الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 24 ساعة فقط من صدورها، اقتحمت أغنية النجم العراقي سيف نبيل الجديدة “وين وين” قائمة الترند على “يوتيوب” في لبنان والعراق وعدد من البلدان العربية.

أغنية “وين وين” تختلف عن كل الأغنيات التي قدّمها سيف نبيل سابقاً وهي من ألحانه ومن كلمات محمد الواصفي، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، والفيديو أصدره سيف نبيل على قناته بموقع “يوتيوب” من إخراج كميل طانيوس.

يذكر أن سيف نبيل قدّم الأغنية لأوّل مرّة في الحلقة الختامية للموسم الثاني من برنامج “عراق آيدول” في لوحة استعراضية مميّزة شاركه فيها عدد من الراقصين المحترفين.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور والمتابعين الذين نشروا فيديوهات لمقاطع من اللوحة الاستعراضية على مواقع التواصل الإجتماعي.