شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى: العمل مع مصطفى شعبان فى دايما عامر آخر كوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان احمد الشامى عن سعادته بالتعاون مع النجم مصطفى شعبان لأول مرة في مسلسل "دايما عامر"، وقال لـ ”الخليج 365”: أنا اعتبر تعاونى مع النجم مصطفى شعبان إضافة قوية في مشوارى الفني، خاصة أنه نجم كبير، واعتبر أنى محظوظ خاصة بالعمل مع المخرج المحترم مجدى الهوارى رغم أننا أصدقاء من زمن ولم يحالفنا الحظ العمل سويا.

وأضاف الشامى، أن كواليس العمل كلها كوميديا على الآخر وكلها حب في حب بين كل فريق العمل سواء النجوم الكبار لبلبة وصلاح عبد الله أو حتى النجوم الشباب.

كواليس مسلسل " دايما عامر"



كواليس مسلسل " دايما عامر"



كواليس مسلسل " دايما عامر"



مصطفى شعبان واحمد الشامى مصطفى شعبان واحمد الشامى

ومسلسل دايمًا عامر المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2022 ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح

وتدور قصة المسلسل حول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت.