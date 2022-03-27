كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 08:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” يجمع الأخيرة بكلا من زوجها ” فائق حسن ” وطليقها ” أيمن الذهبي ” .
حيث ظهر أيمن الذهبي في الفيديو وهو يبكي أمام أصالة وزوجها ويتحدث إليهما وبينما كانت الفنانة السورية تواسيه قامت باحتضانه ثم توجهت إلى إبنتها شام .
ولاقى المقطع تعليقات عديدة من جانب المتابعين الذين أشاروا إلى عدم إنزعاج فائق حسن من هذا الموقف والذي ظهر به مبتسما وقام بالوقوف إلى جانب أيمن الذهبي متحدثا معه ويواسيه أيضا .
فأكد البعض على أن موقف فائق حسن يدل على محبته الكبيرة لزوجته الفنانة أصالة وعلاقته الجيدة القائمة على الاحترام المتبادل بينه وبين أيمن الذهبي .
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن الذهبي يبكي في أحضان أصالة بحفل زفاف إبنتهما شام .. كيف كانت ردة فعل فائق حسن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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