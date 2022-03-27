كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 08:43 مساءً - كتبت ” هبة حلاوة ” إبنة الفنان الراحل ” أحمد حلاوة ” منشورا عبر حسابها على موقع فيس بوك ترثي من خلالها والدها . فقالت هبة حلاوة في منشورها : ” تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب، ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة ” . وتابعت : ” والليل سكونه صبح عذاب، تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب، طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب ” . يذكر أن الفنان أحمد حلاوة كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا . وأقيمت يوم أمس السبت صلاة الجنازة علي الراحل أحمد حلاوة بمسجد المجمع الإسلامى بمنطقة الشيخ زايد . وشارك في حضور صلاة الجنازة كلا من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامى رضوان والفنان إيهاب فهمى والفنانة نهال عنبر والفنان سامح الصريطى .

كانت هذه تفاصيل خبر في التعليق الأول لها بعد وفاته .. هبة حلاوة ترثي والدها بكلمات مؤثرة : ” تحت التراب نزلت معاك روحي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.