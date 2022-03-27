شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نجوم يجتمعون سويا فى دراما رمضان بعد سنوات من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذى يشهد سباق بين المسلسلات التليفزيونية ومنافسة شرسة بين الفنانين، في محاولة أن يحظى العمل على عدد كبير من المشاهدة من الجمهور، وفى هذا العام يشهد عودة بعض الفنانين للعمل سويا بعد فترة غياب عن أخر عمل جمعهما سواء في السينما أو الدراما، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير



مسلسل المشوار

محمد رمضان ودينا الشربينى

يشهد شهر رمضان تعاون بين النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشريبنى من خلال مسلسل "المشوار" والذى يعرض على قناة Dmc، وكان أخر تعاون بينهما منذ 5 سنوات من خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى عرض في عام 2017 بالسينما.



مسلسل احلام سعيدة

يسرا وغادة عادل

تستعد النجمتان يسر وغادة عادل لخوض السباق الرمضان من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" الذى يعرض على قناة ON، حيث يعيدهم هذا المسلسل للعمل سويا منذ فترة 8 سنوات حيث قدما الثنائى الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين".



مسلسل جزيرة غمام

طارق لطفى ومى عز الدين

يجتمع النجمان طارق لطفى ومى عز الدين في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، وذلك بعد فترة غياب 12 عاما حيث شاركا سويا في مسلسل "قضية صفية" الذى عرض في عام 2010.



مسلسل العائدون

أمير كرارة وأمينة خليل

يعودان النجمان أمير كرارة وأمينة خليل للتعاون مرة أخرى في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "العائدون"، وذلك بعد غياب 11 عاما أثناء مشاركتهما في مسلسل "المواطن إكس" الذى عرض في عام 2011.