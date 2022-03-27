شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحلفاوي: بحب الكوميديا و"مكتوب عليا" حدوتة كاملة تدفع الجمهور للمشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج خالد الحلفاوي موسم دراما رمضان بالمسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" الذي يقوم ببطولته النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا، وتحدث الحلفاوي في تصريحات صحفية مؤكدا أنه يفضل في مسيرته تقديم أعمالا كوميدية، مشيرا أن الكوميديا محببة لقلبه ويستهويه التحديات الصعبة للكوميديا في الدراما.





تابع الحلفاوي أن ما يميز مسلسل "مكتوب عليا" مقارنة بمسلسل"الوصية" الذي أخرجه سابقا للنجم أكرم حسني، هو أن مسلسل "الوصية" كان لمجرد الضحك للضحك، ولكن مسلسل "مكتوب عليا" فكرة جديدة عبارة عن حدوتة مكتملة تدفع الجمهور لمشاهدتها، وتحتوي على مضمون يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة بخلاف كونه مسلسل كوميدي.









وأشار مخرج "مكتوب عليا" أنه سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، مشيرا أن أغلبهم قد تعاون معهم من قبل في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، موضحا أن من الفنانات اللاتي يعمل معهم لأول مره هنادي مهنا، وقال :"حقيقة هنادي فنانة موهوبة وملتزمة جدا وتساعدني في العمل دائما، وتقوم بتحريك المجاميع وتعليمهم الرقص في عدد من المشاهد".

وعن تعاونه الثالث مع المنتج كريم أبوذكري، كشف الحلفاوي أنه تجمعهما علاقة تفاهم كبيرة جدا منذ أول عمل تعاونوا فيه وهو مسلسل "الوصية"، ومن بعده مسلسل "حلوه الدنيا سكر"، مشيرا أن كريم يوفى كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح أي عمل من انتاجه، ولا يستسهل الأمور، وقال : "كريم منتج فنان ولديه رؤية في كافة التفاصيل ويهتم بخروج العمل بالشكل اللائق والمناسب للجمهور"، وتمنى أن يحقق العمل نجاح جماهيري يعوض تعب فريق العمل بالكامل.