شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان السينما السعودية يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان السينما السعودية عن انطلاق دورته الثامنة يوم 2 يونيو المقبل بمشاركة شخصيات متخصصة في السينما وصناعتها، محلياً وعربياً وعالمياً.

وحددت إدارة المهرجان نهاية مارس الجاري موعداً أخيراً لتقديم طلبات المشاركة في المهرجان، والذي يقام في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالدمام وبدعم هيئة الأفلام، خلال الفترة من 2 وحتى 9 يونيو المقبل.

يتنافس المشاركون في المهرجان على 3 مسابقات، الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو غير المنفذ، وأتاحت إدارة المهرجان في الدورة الحالية لأول مرة، مجالاً للمنافسة بدعوة صنّاع الأفلام الخليجية للترشّح للمشاركة في "جائزة الفيلم الخليجي".

ويشهد المهرجان عدة فعاليات مصاحبة؛ ورش وندوات متخصصة في صناعة الأفلام، إضافة طباعة الكتب المتخصصة في المجالات السينمائية.

المهرجان الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام منذ 2008، يعد الأول على المستوى المحلي، ويهدف إلى الاهتمام بالأفلام السعودية، وخلق مجال تنافسي بين صنّاعها وتطويرها، وتشجيع المبدعين، وشارك المهرجان في دوراته السبع الماضية 865 فيلماً، و1043 سيناريو غير منفذ.