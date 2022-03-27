شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. صديق طفولة أحمد زكى يكشف أسرارًا عن الإمبراطور (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى عراقى صديق طفولة أحمد زكى فى مسقط رأسه تفاصيل وأسرار طفولة النجم الراحل وإحياء الذكرى الـ 17 لرحليه"، من منطقة الحسينية بمحافظة الشرقية.

مصطفي عراقي صاحب الـ 72 سنة، الذى يسكن بمنزل مواجه لمنزل الفنان الراحل، أوضح أنهما كانا زميلين وجارين، يلهوان مثل الأطفال في المنطقة ويلعبان كرة القدم في أرض فضاء الذي كان يقام فيها سوق الثلاثاء وقتها .

وأشار إلى أنه فور تأسيس قصر ثقافة الزقازيق في الستينات، التحق زكي بالفرقة المسرحية وهو بفرقة الفنون الشعيبة، وكانت الفرق تسافر سويا لتقديم العروض حيث تعرض مسرحية البرواز لزكي وعراقي رقصات الشعيبة ورقصة القطن، وبعدها سافر الفنان لشق طريق النجومية .

ونستعرض أبرز ما قاله صديق النجم الراحل في الانفوجراف التالى..