حورية فرغلي تشارك كعضو لجنة تحكيم في بطولة الفروسية المصرية بالموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت أمس الفنانة حورية فرغلي كعضو لجنة تحكيم في بطولة الفروسية للموسم الرياضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ قفز موانع، التي أقيمت خلال الثلاثة أيام الماضية ٢٤ : ٢٦ مارس بملاعب وادي الفروسية للشرطة بالبساتين.

وقسمت الأيام علي أن يكون اليومين الأول والثاني للبطولة الأولى للدرجات الثانية والثالثة والرابعة، والبطولة الثانية للدرجات الخامسة والسادسة للخيول المصرية والمبتدئين للخيول المصرية والمبادرات المفتوحة، الترويض الحلقة الرابعة، أما اليوم الثالث فهو لالتقاط الأوتاد.

والجدير بالذكر أن حورية فرغلي حصلت على لقب بطل الوطن العربي في عام ٢٠٠٣، وفازت ببطولة الإمارات أربع مرات، وأيضا حصلت على المركز الأول في بطولة الفروسية بأنجلترا لأكثر من مرة.