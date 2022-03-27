فريق مسرحي مصري يحصد 3 جوائز في أول مشاركة بمهرجان دبي شورت آند سويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فريق المسرح العربي إنجازا بمهرجان شورت آند سويت في دبي، فقد حصد جائزة أفضل عرض أقليمي "دريم لاند"، وجائزة أفضل ممثل (الفنان محمد ممدوح الشهير بـ شيكا) وجائزة أفضل عرض بالمهرجان باختيار الحكام (المركز الثاني)

الجدير بالذكر أن الفريق يشارك للمرة الأولى بالمهرجان وقدم مسرحية "دريم لاند" باللهجة المصرية تأليف وإخراج الفنان رامي مجدي وبطولة: أحمد بركات ونهلة حسن ومحمد ممدوح وعز الدين عمر، وساعد في الإخراج الفنان سامح قابيل.

وقال الفنان أحمد بركات: شاركت هذا العام كممثل في مسرحيتين إحداهما باللغة الإنجليزية والأخرى بالعربيه المصرية

يعد مهرجان شورت آند سويت من المهرجانات العالمية للمسرحيات القصيرة فقد جاء إلى دبي من أستراليا و دول أوروبية عديدة وهو مهرجان يتنافس فيه أكثر من ١٠٠ عمل مسرحي بكل لغات العالم وجنسياتهم المختلفة.

ويعتبر فوز مسرحية باللهجة المصرية بهذه الجوائز دليل على أن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى لغة وإنما إلى تواصل أعمق بين الفنان والمتلقي.

و كانت لجان التحكيم مكونة من ١١ متخصص في فنون المسرح المختلفة حول العالم وهم جميعآ لا يفهمون اللغة العربية، لهذا فإن مسرحية دريم لاند تعتبر إنجازا فنيا حقيقيا ورائعا يجب أن يفخر به جميع المصريين