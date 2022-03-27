أميرة هاني تتعرض لوعكة صحية: "جسمي فقد توازنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة أميرة هاني، لوعكية صحية استلزمت نقلها المستشفى أمس السبت.

ونشرت "أميرة" صورة لها من المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "من غير أي دراما الصورة دي كانت من ٦ ساعات والحمد لله أنا دلوقتي بخير وصحة، بس عاوزة أقولكوا إن قبل الست ساعات دول أنا كنت بضحك بس ضغط معين عليا زيادة خلى جسمي يفقد توازنه".

وتابعت: "اكتشفت إن الإنسان لحظة هي لحظة ما بين الضحك وإنك تقع عشان نحمد ربنا على نعمة الصحة ونعم كتيرة احنا واخدينها ضمان، وعامةً أنا الحمد لله بفضل ربنا ودعا أهلي أنا في البيت وبضحك زي القرود".

وأضافت: "بس حبيت أقولكوا إن مفيش حاجة في الدنيا تسوي جنب صحتك وإنك تحمد ربنا على أهم نعمة هي راحة البال وماتسمحش لمواقف سلبية بتمر ف حياتنا تاخدها على أعصابك".

واختتمت حديثها قائلة: "الدكتور قالي إني ممكن أخرج اتعشى بكرة ف أحلى مكان، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مش هقصر في حق أعصابي وصحتي تاني عشان الصحة نعمة من ربنا حبيبي ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة هاني مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في دراما رمضان 2020، بطولة: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.