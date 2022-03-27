اليوتيوبر المصري احمد حسن متهم بالتحرش الجنسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 4:28 مساءً

في حدث جديد من سلسلة مغامرات اليوتيوبر الشهير احمد حسن وزوجته زينب، اتهمت فتاة احمد بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذا،

قضت المحكمة الاقتصادية بمصر، الأحد، تغريم “اليوتيوبر”، بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، مبلغ 20 ألف جنيه، وجاء في أوراق القضية قيام المتهم أحمد حسن بالتحرش الجنسي عبر الإنترنت، بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، إحالته للمحكمة الاقتصادية، وفي التفاصيل كانت إحدى الفتيات التي تدعي “س. أ”، ظهرت خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه “اليوتيوبر” الشهير بالتحرش الجنسي بها، من خلال طلبه أن تأتي معه إلى منزله، وخلال الفيديو، تحدثت الفتاة أيضا عن وجود صور المحادثات بينها وبين المتهم أحمد حسن، تدين الشاب المصري بالتحرش.

وفور انتشار القصة، ظهر المتهم في مقطع فيديو مع زوجته زينب، ونفي كافة الاتهامات الموجهة له، قائلا: “ممكن أي حد يزور أي محادثة”، واستعرض عدد من صور لمحادثات مزيفة، مؤكدا أنه بإمكان أي شخص فعل ذلك.

وكانت النيابة المصرية قد اتهمت أحمد حسن وزوجته زينب بتعريض ابنتهما للخطر واستغلالها للربح المادي، في 2020.