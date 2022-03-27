تحدي “تيك توك” يتحول الى أداة تسبب الامراض في المدارس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 2:17 مساءً

انتشرت مؤخراً فكرت التحديات على السوشيال ميديا لتجد منها ما هو تحدي لفعل الخير وتحقيق هدف جديد ومنها تحديات رياضية، واخيراً تحديات في الطعام سواء كان تناول كميات ضخمة من الطعام أو حتى تناول طعام غريب غير معتاد عليه حتى أصبحت هذه التحديات جزء أساسي على العديد من المنصات، ليكون آخرهم تحدي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب ليتحول من مجرد ترفيه إلى أداة تسبب الأمراض.

حيث يعتمد تحدي تناول البطاطس المقلية الحارة والذي انتشر بشكل كبير على “التيك توك” على تناول كميات من البطاطس المقلية الحارة، ووفقاً للتحدي فإن شريحة “One Chip Challenge” مصنوعة من أفخر أنواع الفلفل في العالم، ما ينتج عنه بعض الأعراض التجسسية السلبية مثل السعال أو دموع العيون أو حتى الإصابة بأمراض مثل الشعور بحرقان في المعدة أو الطفح الجلدي والتورم بحسب موقع “nbcwashington”.



وهو ما حدث في إحدى المدارس الابتدائية الواقعة في ولاية واشنطن العاصمة الأمريكية، حيث تم إصابة 7 طلاب في محاولة منهم بإجراء هذا التحدي ونشر الفيديو الخاص به على السوشيال ميديا حيث شارك أحد الطلاب رقائق البطاطس المقلية الحارة في الغداء، وبعضهم تعرض لردود فعل سلبية ما أدى إلى طلب الإسعاف لفحصهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم والاطمئنان عليهم دون أن يتم نقل أيا منهم إلى المستشفى.

ما دفع إدارة المدرسة إلى إرسال رسائل تحذيرية إلى أولياء الأمور من إجراء مثل هذه التحديات التي تحمل أنواع من الخطر، مع توضيح تفاصيل ما حدث للطلاب في محاولة لإبعاد الأطفال عن الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تضر بهم وضرورة مراقبتهم أثناء التعامل مع السوشيال ميديا.