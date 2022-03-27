كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” حالة من الجدل بين المتابعين على خلفية كلمتها أثناء استلامها لجائزة أيقونة الجمال من مهرجان EMI Gala في دورته الثانية .
والتي وجهت بها هيفاء وهبي رسالة ونصيحة إلى الفتيات دعتهن من خلالها بأن يحبوا أنفسهن كما هي وأن يكونوا دائما على قدر عال من الثقة بالنفس .
فقالت : ” لكل صبية بتتابعني أقول لها حبي جسمك وحبي وجهك وحبي شعرك وحبي لونك مثل ما أنتي .. حبي حالك بتستاهلي ” .
وهو الأمر الذي لاقى انقساما بين الجمهور ما بين مؤيد لنصيحة الفنانة اللبنانية ومؤكدا على أنها أيضا تتمتع بالجمال منذ طفولتها .. وبين معارض ومنتقد لها مشيرا إلى أن شكلها الحالي جاء بعد إجرائها لعمليات تجميل كثيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تتعرض للانتقادات بسبب نصيحتها للفتيات : ” حبي جسمك ووجهك .. حبي حالك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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