شيرين رضا تعليقًا على انسحاب مصطفى درويش من فيلم “الملحد”: لا أعرفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن ملامح الموسم الجديد من برنامجها “حبر سري”، المقرر عرضه خلال رمضان 2022، إذ شاركت متابعيها البرومو الرسمي له، وظهرت فيه مجموعة من أشهر النجوم على مستوى الوطن العربي، من بينهم شيرين رضا، سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني، وائل جسار، أمير كرارة، أحمد صلاح حسني، ومحمود الليثي.

وخلال الفيديو الترويجي، ظهرت الإعلامية المصرية وهي توجه سؤالاً للفنانة شيرين رضا حول انسحاب الممثل مصطفى درويش من فيلم “الملحد” بسبب اختلافه مع مؤلفه، الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، وأجابت قائلة: “أنا لا أعرف مَن هذا الممثل بصراحة”.

كما ظهر أحمد السعدني في لقطة من برومو البرنامج، وهو متأثر وكاد يبكي بسبب سؤال وجه له، بجانب ظهور سوسن بدر وهي تقول: “لا شيء أندم عليه”.

وكان درويش، قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم “الملحد”، وكذلك عدم متابعة أي برنامج يُقدّمه الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، إذ نشر صورة تصريحات مثيرة للجدل، كان الأخير قد أدلى بها خلال برنامجه “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس”.

وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم “الملحد”، الذي صوّرت فيه أربعة أيام، بسبب أن مؤلف القصة هو عيسى، لأنه واضح أنّ هذه الحرب ممنهجة”.

وأضاف: “أنا لا أقبل أبداً أن أكون أداةً للحرب ضد ديني مهما كان الثمن، آسف جداً وأعتذر لكل فريق العمل، لن أكمل في هذا القرف”.