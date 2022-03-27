الكشف عن البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مجموعة MBC رسميا، عن اسم برنامج مقالب الفنان رامز جلال الجديد الذي يقدمه رمضان القادم، والذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”.

وظهر رامز جلال، على البوستر بلون شعر أخضر، ويحمل في يده فانوس رمضان، ويحيطه الدخان والنيران وآثار الانفجارات.

ولم تكشف المجموعة عن فكرة العمل تاركة الأمر ليكون مفاجأة للجمهور مع بدء عرض البرنامج، كما لم تكشف عن ضحايا مقالب هذا العام.

وكان آخر برامج رامز جلال هو “رامز عقله طار”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتم تصويره كاملا في العاصمة السعودية الرياض.

وتُعد برامج رامز جلال من أهم البرامج الرمضانية، والذي يعتمد مؤخرًا على شخص لاستقطاب الضيوف إلى مكان المقلب باعتباره برنامج حواري، ثم فجأة يظهر رامز مُتخفيًا ويبدأ في التعامل مع الضيف عن طريق وضع بعض العراقيل والعقبات التي من شأنها أن تُخيف الضيف في إطار كوميدي، ثم يظهر رامز.

وكان مصادر قد أكدت استعانة رامز هذا العام بالنجم العالمي فان دام لاستقطاب النجوم، حيث أكدت أن الفكرة تدور حول إقناع النجم بمشاركة فان دام في أحد البرامج ليقع في المقلب الذي أعده رامز له.