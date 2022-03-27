شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار ومدحت صالح وياسين التهامى فى حفلات الأوبرا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر 49 حفلا رمضانيا تبدأ فى التاسعة والنصف مساء وتقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا، وتضم 3 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، علي الحجار، السورى طارق العربى طرقان وأبناؤه.

وعلى المسرح المكشوف تقام 10 حفلات لكل من فريق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، الاردنية مكادي نحاس ، التونسية غالية بنعلي، فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ، الشيخ ياسين التهامي ، السورية لينا شاماميان ، درامر تيم ، المرنم ماركو ممدوح ، ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات اسلامية تبدا فى التاسعة مساء وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس ، الجزائر ، اليمن، اندونيسيا وفلسطين الى جانب أمسية لصالون الأوبرا الثقافى.

كما يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبرى، التونسية مليحة، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال.

ويشهد مسرح الأوبرا بالاسكندرية 3 حفلات لكل من، التونسية غالية بنعلي ، الاردنية مكادي نحاس ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي كما يستقبل مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي ، فرقة نور النبي للإنشاد الديني بالاضافة إلى أمسيتين ضمن نشاط الصالون الثقافى ، ويتواصل برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف المسارح بحفلين لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، أوركسترا القاهرة السيمفوني ، مركز تنمية المواهب، حفلين للفرقة القومية العربية للموسيقى ، حفلين لفرقة الإنشاد الديني ، فرقة الموسيقى العربية للتراث ، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية ، ثلاث حفلات لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء ، كلثوميات ، وهابيات , نادي السينما ، نادي فنون الأوبرا ، حفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمد الموجي.