شكرا لقرائتكم خبر عن هبة أحمد حلاوة ترثى والدها: تحت التراب نزلت معاك روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رثت الشاعرة هبة حلاوة، والدها الفنان أحمد حلاوة، الذى رحل عن عالمنا أول أمس الجمعة، بكلمات حزينة ومؤثرة، وكتبت هبة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة والليل سكونه صبح عذاب تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب".

وأقيم أمس السبت صلاة الجنازة علي الراحل أحمد حلاوة، بمسجد المجمع الاسلامى بمنطقة الشيخ زايد، وحضر لتأدية صلاة الجنازة كل من نقيب المهن التمثلية أشرف زكى الفنانة دنيا شمير غانك، وزوجها الاعلامة رامى رضوان و الفنان إيهاب فهمى، ونهال عنبر وسامح الصريطى.

قدم أحمد حلاوة خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص إتصالات عام ١٩٦٩، كما حصل على شهادة دبلوم "ليوناردو دافنشي" القاهرة تخصص ديكور.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام ١٩٧٣، ودبلوم الدراسات العليا عام ١٩٩٠، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي ببوخارست في المسرح المصري المعاصر عام ١٩٩٤ من أعماله المسرحية: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، كلام فارغ، إيزيس.