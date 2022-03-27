شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ناعية رجائى عطية: أدى رسالته السامية حتى ودعها فى محراب العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، رجائي عطية نقيب المحامين، الذى توفى أمس السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" فقدت مصر و الأمة العربية أحد كبار فقهاء القانون و قامة علمية كبيرة قل نظيرها نقيب المحامين المصريين و رئيس إتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية الذي استمر بخدمة مهنته و مؤدياً رسالته السامية حتى ودعها واقفا في محراب العدالة مدافعًا عن زملاء الحق في آخر لحظات حياته نسأل الله عز و جل أن يرحمه و يسكنه فسيح جناته و خالص العزاء لأسرته و محبيه".



نبيلة عبيد

وكان توفى نقيب المحامين رجائى عطية أمس السبت داخل محكمة جنوب الجيزة، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء دفاعه عن عدد من المحامين فى قضية عمرها 7 سنوات، بدأت أحداثها فى عام 2015.

الجدير بالذكر أن رجائي عطية هو نقيب المحامين المصريين رقم 26، وقد ولد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وعمل بالمحاماة منذ 63 عاما، وحصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961)، ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961/ 1976)، وعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976.