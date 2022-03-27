شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأضواء اجتمعوا فى السماء.. تفاصيل آخر لقاء بين سمير غانم وجورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عامان مرا على رحيل جورج سيدهم أحد أضلاع مثلث ثلاثى أضواء المسرح والفنان الكبير الذى أعطى الفن من عمره وصحته وحياته ما جعله يبقى بعد رحيله فى وجدان الملايين من مختلف الأجيال.

رحل جورج سيدهم فى مثل هذا اليوم الموافق 27 مارس من عام 2020 بعد رحلة مع الفن والحياة والمرض ترك فيها بصمة كبيرة فى عالم الكوميديا ستظل للأبد وقدم أعمالاً تشهد بموهبته وحبه للفن، سواء من خلال فرقة ثلاثى أضواء المسرح أو من خلال ما قدمه من أعمال تلفزيونية ومسرحية وإذاعية وسينمائية.

ولد جورج سيدهم فى مدينة جرجا بمحافظة سوهاج وتخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 قسم إنتاج حيواني وحصل على ماجستير في التلقيح الصناعي، وكان يستعد للدكتوراه ولكنه توقف بسبب انشغاله وحبه للفن.

وبدأ جورج مشواره الفني موظفًا في فرق التلفزيون المسرحية التي تكونت مع بدء الإرسال التلفزيوني في مصر أوائل الستينيات، ثم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها المخرج التلفزيوني محمد سالم وضمت جورج والضيف أحمد وعادل نصيف الذي هاجر فانضم بدلاً منه سمير غانم، ومن هنا بدأت العلاقة التاريخية بين سمير وجورج ، وحققت فرقة الثلاثى نجاحات مدوية.

ورغم وفاة الضيف أحمد عام 1970 استمرت بنفس الاسم لفترة واستمر تعاون جورج سيدهم وسمير غانم اللذان كانا يصنعان حالة فنية رائعة وهما يتعاونان معاً فى الأعمال الفنية وخاصة على المسرح، وقدما عدداً من الأعمال المسرحية ومنها: إنت اللي قتلت عليوة، موسيقى في الحي الشرقي ، جوليو ورومييت ، أهلاً يا دكتور، والأخيرة كانت سبباً فى تعارف سمير غانم وشريكة عمره دلال عبدالعزيز التى اكتشفها وقدمها للمسرح جورج سيدهم وكان له دور كبير فى زواج سمير ودلال.

وجمعت سمير غانم وجورج سيدهم علاقة قوية منذ كونا معاً فرقة الثلاثى وحتى رحيل جورج سيدهم والتى كان لها تأثير كبير على رفيق عمره سمير غانم.

ففى عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن.

وعقب وفاة رفيق عمره جورج سيدهم، تحدث عنه رفيق عمره سمير غانم فى تصريح خاص لليوم السابع، قائلاً:" جورج كان جبل وتحمل فى حياته مالا يتحمله بشر".

وأوضح الفنان الكوميدى الكبير الذى رحل بعد عام من وفاة صديق عمره:" جورج قضى 20 عاما من عمره معذبا بالمرض وكان يعانى معاناة شديدة وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن معاناته فى الدنيا".

وبتأثر كبير قال الفنان سمير غانم :" ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبير، وأكيد ربنا بيحبه، كان أخويا و شريك عمرى وكان بيمتعنى على المسرح سواء فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح أو فى المسرحيات التى تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد".

وتابع الفنان الكبير:" جورج أسعدنى وأسعد الملايين وكان فنان جميل له أسلوب خاص وكان هو اللى بيدير فرقة ثلاثى أضواء المسرح وأنا والضيف مانعرفش حاجة فى الإدارة و الاتفاقات، وبعد وفاة الضيف عملنا مسرحيات رائعة مثل موسيقى فى الحى الشرقى وأهلا يادكتور والمتزوجون وغيرها وكان بيننا كيمياء خاصة لا تتكرر".

وعن أخر لقاء اجتمع فيه النجمان قال الفنان سمير غانم : "أخر مرة شفته لما عملنا إعلان مع بعض وكان مبتسم وفرحنا إن فى عمل جمعنا بعد مرضه، وكان مبسوط جدا".

وتابع:" عملت تنازلات كتير فى هذا الإعلان علشان خاطر جورج وعلشان نعمل حاجة مع بعض رغم مرضه"

وأكد سميرغانم أنه لم ير جورج سيدهم لسنوات قائلا: " شفته فى عيد ميلاده وكان قلبى بيتقطع لما باشوفه، لكن دلال فضلت تزوره بشكل دائم وتتعاون مع زوجته ليندا لتنظيم عيد ميلاده ومحاولة إسعاده "