الموت يفجع الفنان حميد الشاعري

كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 02:43 مساءً - أعلن الفنان ” حميد الشاعري ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء يوم أمس السبت عن وفاة شقيقه ” محمد الشاعري ” .

فكتب في منشوره ناعيا شقيقه : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة شقيقي محمد الشاعري، البقاء والدوام لله .. اللهم اجعله من أهل الفردوس ” .

يذكر أن وفاة محمد الشاعري تأتي بعد مروره بحالة صحية غير مستقرة منذ فترة وكان قد توجه شقيقه الفنان حميد الشاعري له بالدعاء بالشفاء من خلال حسابه على فيس بوك .