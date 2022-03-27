شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نزاع في المحاكم.. جونى ديب يخسر أمام أمبر هيرد فى قضية العنف المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم محاولات بكل الطريق قضت محكمة ولاية فرجينيا الأمريكية بالحكم لصالح أمبر هيرد في دعوى التشهير بقيمة 100 مليون دولارالتي رفعها زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب علي خلفية مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي، حسبما ذك موقع الديلي ميل.



امبر هيرد في المحاكمة امام جوني ديب



جوني ديب وامبر هيرد

قبل أقل من شهر من بدء المحاكمة التي طال تأجيلها في دعوى تشهير بملايين الدولارات لجوني ديب ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، خسر جوني ديب القضية رغم جهوده لتبرير موقفه ومحاولة الحصول على 100 مليون دولار كتعويض.

و جاءت في حيثيات الحكم الصادر عن هيئة المحكمة أنه يمكن لـ أمبر هيرد أن تترافع أمام هيئة المحلفين بأنه يجب حمايتها من دعوى التشهير التي رفعها جوني ديب، لأن مقالها عام 2018 حول معاملات العنف المنزلي كان متماشيًا مع المصلحة العامة.

وكان قد عبر النجم العالمي جوني ديب، عن سعادته بالحصول على وسام "المزايا البارزة"، معتبراً نفسه في بداية حياة جديدة، حيث نال الميدالية الذهبية في صربيا، من جانب الرئيس الصربي الجديد للبلاد.

وحسب موقع الديلي ميل قال جوني ديب، إنه على وشك بدء حياة جديدة، حيث تلقى "ديب" الجائزة من ألكسندر فوسيتش، الذي أشعلت رئاسته احتجاجات عديدة في البلاد .

وفي خطاب القبول، شكر جوني ديب، فوسيتش، على هذا الشرف الذي ناله بالحصول على ذلك الوسام والميدالية وشبهه بـ"إعادة البداية" في حياته، وتابع جوني ديب، في تعليقه قائلاً: "أشكركم على لطفكم وما منحتموني إياه"، واقتبس "ديب" كلمات من رواية "البلقان" فقال: "أنا الآن على وشك حياة جديدة وأنا أحب ذلك.. أحب إعادة البداية.. وأنا أحب أن تبدأ هذه البداية هنا".



وجاء حصول جوني ديب، على وسام "المزايا البارزة في الأنشطة العامة والثقافية"، وخاصةً في مجال الفن السينمائي والنهوض بجمهورية صربيا في العالم



يذكر أن جوني ديب، ظهر مؤخراً في فيلم "ميناماتا" وسلسلة مسلسله التلفزيوني "بوفينز" محققاً نجاحاً كبيراً.