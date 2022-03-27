شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية الظهور الأول للطفلة المعجزة فى أعين الصحافة.. فيروز تأتى بمعجزات لا تصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الصحافة بالظهور الأول للطفلة فيروز - التى بلغ عمرها فى هذا الوقت 6 سنوات - مع النجم أنور وجدى فى فيلم "ياسمين"، ووصفتها مجلة الكواكب فى 1 ديسمبر 1950 بالطفلة المعجزة التى تأتى بالمعجزات التى لا تصدق، كما وصفت الفيلم بأنه أعظم فيلم أخرجه أنور وجدى .

ويدور فيلم ياسمين عن ابنة لرجل ثرى لكنه لم يكن راغبًا فى اﻹناث، فتركها على باب إحدى الملاجيء، وتكبر وتترعرع داخل الملجأ، ثم تهرب منه لتنضم لعصابة من الأطفال، تتعرف على عازف يحاول حمايتها، فيقنعها أن تعمل معه وتغني، لكنها تمل حياة الفقر فتهرب منه، ويكتشف بعد هروبها أنها حفيدة باشا فيحاول مساعدتها لتعود لعائلتها.

وفى أحد اللقاءات قالت فيروز عن أنور وجدى وعن أول مشاهدها معه فى فيلم ياسمين "فى أول مشهد لى فى فيلم ياسمين كنت أرتدى فستانا ممزقا وعندما دخلت مكان التصوير وجدت هناك الكثير من الأطفال الذين يرتدون فساتين جميلة فبكيت بشده فسألنى أنور وجدى عن سبب البكاء فشرحت له وقلت له لماذا أرتدى أنا فستانا ممزقا وهم يرتدون فساتين جميلة فقال لى "إحنا ابتدينا بقى" وبدأ يشرح لى أنهم كانوا يصورون للتو مشهد عيد ميلاد لياسمين وكان لابد أن يرتدى الأطفال فساتين جميلة وفى النهاية اقتنعت.

وعن شائعة بخل الفنان أنور وجدى قالت فيروز فى أحد اللقاءات، لا أستطيع أن أجزم أن أنور وجدى كان بخيلا لأنه كان يصرف ببزخ على أفلامه ولكن كان له بعض المواقف التى تظهر بعض البخل فمثلا عندما كنا ننتهى من التصوير كان يأخذ منى كل شيء مرتبط بالتصوير من ملابس وإكسسوار ولعب وكل شيء حتى أننى فى إحدى المرات قلت له بتهكم "نسيت دبوس الشعر" وكان رد فعلى نابع من كونى طفلة.