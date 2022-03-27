- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 بساعات.. تعرف على أبرز الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأحد حفل توزيع جوائز السينما الأضخم الأوسكار الـ 94، والذي يستمر هذا الساعات الأولي من صباح غدا الاتنين، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه، ويحضره أشهر نجوم العالم.
ترشيحات الاوسكار
وقبل الحفل بساعات نستعرض أهم تشريحات جوائز الاوسكار بعام 2022
أفضل فيلم
"Belfast"
"CODA"
"Don't Look Up"
"Drive My Car"
"Dune"
"King Richard"
"Licorice Pizza"
"Nightmare Alley"
"The Power of the Dog"
"West Side Story"
أفضل ممثلة مساعدة
جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter
اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story
جودي دانش عن فيلم Belfast
كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog
أونجانو إيلز عن فيلم King Richard
أفضل ممثل مساعد
كيران هايندز عن فيلم Belfast
تروي كوتسور عن فيلم CODA
جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog
جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos
كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog
أفضل فيلم أنيميشن
"Encanto"
"Flee"
"Luca"
"The Mitchells vs. The Machine"
"Raya and the Last Dragon"
أفضل سيناريو أصلي
"Belfast"
"Don't Look Up"
"King Richard"
"Licorice Pizza"
"The Worst Person in the World"
COSTUME DESIGN
"Cruella"
"Cyrano"
"Dune"
"Nightmare Alley"
"Westside Story"
أفضل فيلم أجنبي
"Drive My Car"
"Flee"
"The Hand of God"
"Lunana: A Yak in the Classroom"
"The Worst Person in the World"
أفضل أغنية أصلية
"King Richard"
"Encanto"
"Belfast"
"No Time to Die"
"Four Good Days"