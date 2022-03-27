الارشيف / فن ومشاهير

قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 بساعات.. تعرف على أبرز الترشيحات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 بساعات.. تعرف على أبرز الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأحد حفل توزيع جوائز السينما الأضخم الأوسكار الـ 94، والذي يستمر هذا الساعات الأولي من صباح غدا الاتنين، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه، ويحضره أشهر نجوم العالم.


ترشيحات الاوسكار

 

وقبل الحفل بساعات نستعرض أهم تشريحات جوائز الاوسكار بعام 2022

 

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

 

أفضل ممثلة مساعدة

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

 اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

 جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

 أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

 

أفضل ممثل مساعد

 كيران هايندز عن فيلم Belfast

 تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم  The Power of the Dog

 جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

 كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

 

 أفضل فيلم أنيميشن

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

 

أفضل سيناريو أصلي

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

 

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

 

أفضل أغنية أصلية

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا