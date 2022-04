شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 بساعات.. تعرف على أبرز الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأحد حفل توزيع جوائز السينما الأضخم الأوسكار الـ 94، والذي يستمر هذا الساعات الأولي من صباح غدا الاتنين، وهو الحفل الذي يحييه عدد من النجوم والنجمات ومنهم المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير والأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا، وأيضا النجمة العالمية بيونسيه، ويحضره أشهر نجوم العالم.



ترشيحات الاوسكار

وقبل الحفل بساعات نستعرض أهم تشريحات جوائز الاوسكار بعام 2022

أفضل فيلم

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

اريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جودي دانش عن فيلم Belfast

كريستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

كيران هايندز عن فيلم Belfast

تروي كوتسور عن فيلم CODA

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كودي سميت-ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. The Machine"

"Raya and the Last Dragon"

"Belfast"

"Don't Look Up"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

COSTUME DESIGN

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"Nightmare Alley"

"Westside Story"

أفضل فيلم أجنبي

"Drive My Car"

"Flee"

"The Hand of God"

"Lunana: A Yak in the Classroom"

"The Worst Person in the World"

"King Richard"

"Encanto"

"Belfast"

"No Time to Die"

"Four Good Days"