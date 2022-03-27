شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ومحمد ثروت من كواليس تصوير مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد ثروت، متابعيه فيديو كوميدى عبر حسابه على إنستجرام، يجمعه بالنجمة نيللى كريم من كواليس تصوير مسلسل " فاتن أمل حربى"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيه، مؤكدين أنهم في انتظار عرض المسلسل لمشاهدته.

ويعد مسلسل "فاتن أمل حربى" من الأعمال المرتقبة في دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأن الجمهور يحب مشاهدة نيللى في الأعمال الاجتماعية الدرامية، وهو ما كشفه برومو العمل الذى تم طرحه منذ أيام، والذى أظهر تعرض نيللى للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها في حضانة أبنائها.

وتعتمد أحداث المسلسل على عدد من الشخصيات الرئيسية، تتصدرها فاتن (نيللى كريم) التي تجسد دور موظفة في الشهر العقارى، وطليقها سيف (شريف سلامة) الذى يعمل مدير مصنع ملابس، وهالة صدقى وهى موظفة في الشهر العقارى وزميلة نيللى كريم في العمل، ومحمد الشرنوبى الذى يعمل مدرس أزهرى، وخالد سرحان الذى يجسد دور قاض، ومحمد ثروت في دور محامى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.