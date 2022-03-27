شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية عن مجمل أعماله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار بساعات، حصل النجم العالمي صامويل جاكسون علي جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته السينمائية، وذلك في الاحتفال الرئيسي لتوزيع جوائز الأوسكار، وقال دينزل واشنطن خلال تسليمه الجائزة إلى جاكسون "152 فيلماً، وعائدات بقيمة 27 مليار دولار، أكثر من أي ممثل آخر في التاريخ".



جانب من حفل الاوسكار الفخرية



حفل توزيع جوائز الاوسكار الفخرية



سامويل جاكسون يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية

وتحدث جاكسون عن اشهر أعماله وقال ممازحا "لقد كان من دواعي سروري أن أترك ذكرى لا تمحى لدى الجمهور بصفتي (عضو عصابة ولصاً وأسود لا ينسى)، على سبيل المثال لا الحصر".

كذلك حصلت على جائزة أوسكار خلال الاحتفال نفسه النجمة النروجية ليف أولمان، التي اكتسبت شهرتها العالمية بعد دورها في فيلم "بيرسونا" للمخرج السويدي إنجمار برجمان عام 1967، وحصلت ايضا إيلاين ماي (89 عاماً)التي سبق أن رشحت للأوسكار وتمنح جوائز الأوسكار الفخرية هذه كل عام عن مجمل مسيرة الشخص الذي ينالها، وهو الاحتفال الذي الغي العام الماضي بسبب الجائحة، فيما تأخر هذه السنة بسبب موجة أخرى من الفيروس .

ومن المقرر ان يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء اليوم وحتي الساعات الأولي من صباح غدا الاثنين.