شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: جورج كلونى يلمح لشراء نادي كرة قدم متعثر يديره واين روني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 40 عامًا على استثمار نجم هوليود السير إلتون جون لأول مرة في نادى واتفورد، لا تزال شهية المشاهير لضخ الأموال في أندية كرة القدم المفضلة لديهم قوية.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثيرت شائعات بأن نجم هوليوود جورج كلوني، الذى يبلغ من العمر 60 عاما يريد شراء نادى ديربي كاونتي المتعثر الذى يديره نجم مانشستر يونايتد السابق وين روني .



تقرير ديلى ميل

قيل إن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، والذي مع زوجته أمل علم الدين، محامية حقوق الإنسان، مهتم بالحصول على النادى الذى يعانى من ضائقة مالية مؤخرا.

استندت تقارير اهتمام كلوني، التي ظهرت في إحدى الصحف المحلية، إلى مقابلة أجراها مع مجلة ديربيشاير لايف، كشف فيها عن حبه للنادى.

ووصفه كلوني بأنه "نادٍ رائع لكرة القدم له تاريخ رائع وأنا متأكد من أن هناك مستقبلًا رائعًا أيضًا، أعلم أنه كانت هناك مشاكل في الآونة الأخيرة، لكن لا شيء لا يمكن إصلاحه - وفي ظل هذه الظروف - كان الفريق يعمل بجد ويلعب بشكل جيد".



ملعب النادى

وأضاف: "لقد نما اهتمامي بكرة القدم بالتأكيد في السنوات الأخيرة وقبل بضع سنوات سُئلت عما إذا كنت أرغب في المشاركة مع مجموعة أخرى تتطلع لشراء نادي لكرة القدم في إسبانيا، لقد كان احتمالًا مثيرًا للغاية ولكنه فشل في النهاية، ربما يكون امتلاك نادٍ لكرة القدم هو ثاني أفضل شيء يلعبه أحد ... ربما يومًا ما".

ومع ذلك ، لم يقل جورج كلونى صراحةً أنه متورط في خطط لشراء النادي، لكن التكهنات أثارها توقيت نشر المقابلة يوم الجمعة ، بالنظر إلى الموعد النهائي لعروض الاستحواذ على النادي كان في نفس المساء.