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محمود نصر يحتفل باليوم العالمي للمسرح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان السوري محمود نصر، باليوم العالمي للمسرح، الذي يوافق 27 مارس من كل عام، ونشر صورة من أحد أعماله المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "المسرح هو الشكل الفني للتجربة البشرية، يوم المسرح العالمي".

الفنان محمود نصر درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا، وقدم عددا من الأعمال المسرحية من بينها: "نفق".

وكان آخر أعمال الفنان محمود نصر، مسلسل "60 دقيقة" والذي عرض على منصة شاهد، وشاركه البطولة: سوسن بدر، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة طلعت، فاطمة البنوي، أحمد كشك، ندا موسى، والعمل من إخراج مريم أحمدي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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