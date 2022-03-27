محمود نصر يحتفل باليوم العالمي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان السوري محمود نصر، باليوم العالمي للمسرح، الذي يوافق 27 مارس من كل عام، ونشر صورة من أحد أعماله المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "المسرح هو الشكل الفني للتجربة البشرية، يوم المسرح العالمي".

الفنان محمود نصر درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا، وقدم عددا من الأعمال المسرحية من بينها: "نفق".

وكان آخر أعمال الفنان محمود نصر، مسلسل "60 دقيقة" والذي عرض على منصة شاهد، وشاركه البطولة: سوسن بدر، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة طلعت، فاطمة البنوي، أحمد كشك، ندا موسى، والعمل من إخراج مريم أحمدي.