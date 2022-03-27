كواليس تقديم أحمد زكي الأداء الصوتي لشخصية الزعيم جمال عبدالناصر في "أيام السادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في فيلم "أيام السادات"، كان التحدي، الذي أصر الفنان أحمد زكي، على دخوله بعد 5 سنوات، من تقديمه شخصية الزعيم جمال عبدالناصر، في فيلم "ناصر 56".
ومع حلول الذكرى الـ 17 على رحيل الفنان الكبير أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005، كان السؤال عن كواليس تقديمه صوت "ناصر" في فيلم "أيام السادات"؟!
المخرج أحمد رشوان "مساعد المخرج محمد خان في فيلم أيام السادات" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان الراحل أحمد زكي قام بالفعل بالأداء الصوتي لشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال المشهد الذي يظهر به في الفيلم، فيما جلس على الكرسي بالاجتماع وظهر فقط من الخلف، مساعد المخرج جمال الخولي".
وتابع: "الفنان أحمد زكي أحب الفكرة، وقام بعد أداء المشهد بالتسجيل الصوتي، وكانت هي المرة الأولى والوحيدة له تقريبا، التي يقوم فيها بأداء الدوبلاج بأفلامه، إذ لم يرغب وقتها في الوقوف أمام ممثل يؤدي الشخصية، للحفاظ على التركيز في المشهد، وأيضا الصورة الذهنية للمشاهد عن عبدالناصر".
الفنان الراحل أحمد زكي، قام بإنتاج وبطولة فيلم "أيام السادات" عام 2001، وشارك في العمل، نخبة من النجوم والنجمات، منهم ميرفت أمين، ومنى زكي، ومخلص البحيري، وأحمد السقا، وإسعاد يونس، وسيد عبد الكريم، وأحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج محمد خان.