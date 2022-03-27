كواليس تقديم أحمد زكي الأداء الصوتي لشخصية الزعيم جمال عبدالناصر في "أيام السادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في فيلم "أيام السادات"، كان التحدي، الذي أصر الفنان أحمد زكي، على دخوله بعد 5 سنوات، من تقديمه شخصية الزعيم جمال عبدالناصر، في فيلم "ناصر 56".

ومع حلول الذكرى الـ 17 على رحيل الفنان الكبير أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005، كان السؤال عن كواليس تقديمه صوت "ناصر" في فيلم "أيام السادات"؟!

المخرج أحمد رشوان "مساعد المخرج محمد خان في فيلم أيام السادات" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان الراحل أحمد زكي قام بالفعل بالأداء الصوتي لشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال المشهد الذي يظهر به في الفيلم، فيما جلس على الكرسي بالاجتماع وظهر فقط من الخلف، مساعد المخرج جمال الخولي".