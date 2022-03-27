وفاة والدة الموزع الموسيقي علي فتح الله.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الموزع الموسيقي علي فتح الله، وفاة والدته دكتورة أمنية أحمد فهمي، فجر اليوم الأحد، إثر معاناتها من أزمة صحية.

الموزع الموسيقي علي فتح الله، كشف عن الوفاة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي العزيزة أسال الله أن يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة، أسألكم الدعاء".

وأضاف: "صلاة الجنازة الأحد إن شاء الله في مسجد السلطان حسين في الكوربة مصر الجديدة على طريق العروبة، بعد صلاة الظهر، والدفنة بعده".

الموزع الموسيقي علي فتح الله، تعاون مع عدد المطربين من بينهم تامر حسني، أصالة، أحمد سعد، محمود العسيلي، هشام عباس، كما قام بالتوزيع الموسيقي لتتر مسلسلات "نسل الأغراب" ، و"قصص الحيوان في القرآن" و"القبطان عزوز"، وأغاني إعلانات "قادرين نعملها"، و"طول السنة"، وغيرها.