تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، إن والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبرو زهرة، لم يخرج من غرفة العناية المركزة حتى الآن.

وأكد "أبو زهرة" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا جديد في الحالة الصحية لوالده.

وكان نجل عبد الرحمن أبو زهرة، قال في تصريح سابق لـ"الخليج 365": "والدي غايب عن الوعي بقاله ٣ أيام، للآسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد