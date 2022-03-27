بدون باروكة.. صورة نادرة تجمع فريد شوقي برشدي أباظة وسامية جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة يظهر فيها وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، بصحبة الفنان رشدي أباظة وزوجته الفنانة سامية جمال.

الصورة يظهر فيها الفنان الكبير فريد شوقي بدون باروكة، كما ظهرت فيها سامية جمال تقف بين "فريد" و"رشدي".

يذكر أن النجم فريد شوقي والنجم رشدي أباظة تعاونا في عدد من الأعمال أبرزها: (جعلوني مجرما، سلطان، طريق الشيطان، وكر الأشرار، بورسعيد، تجار الموت، القضية المشهورة).

كما ظهر النجم رشدي أباظة كضيف شرف في مشهد لا ينسى ضمن أحداث فيلم "كلمة شرف" بطولة النجم فريد شوقي وأحمد مظهر، وعرض العمل عام 1973.