فيديو.. أصالة تغازل حسين فهمي وتهديه أغنية “يا واد يا تقيل”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

غازلت الفنانة السورية ​أصالة​ إحدى أعضاء لجنة التحكيم في الحلقة الأخيرة من برنامج “الدوم” الممثل المصري ​حسين فهمي.

وخلال الحلقة طلبت أصالة من حسين فهمي الاستغناء عن النظارة الطبية، قائلة: “أنا من حسن حظي قاعدة على طرف الأستاذ الحليوة كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس الإضاءة جاية على عينه وعنجد أن شوفت عيونه ما شاء الله متل ما قالت الأغنية كل شيء حقيقي طلع.. معقول؟”.

وأبدعت الفنانة أصالة خلال حلقة برنامج المسابقات “الدوم”، المذاع على شاشة قناة “on” المصرية، وأدت أغنية “يا واد يا تقيل” للفنانة القديرة سعاد حسني، والتي أهدتها للفنان حسين فهمي، وشاركها الغناء مع الجمهور.

وشهدت الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج “الدوم” انضمام النجوم حسين فهمي كريم عبد العزيز وأصالة للجنة التحكيم.

وبرنامج الدوم تطلقه الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية في مصر، وتتراوح أعمار المشتركين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم فمن 21 إلى 28 سنة من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.