أبراج تعشق الحياة وتبث السعادة.. ابرزها الميزان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

هناك بعض الأبراج التي تصنف بالمحبة للحياة، فهي قادرة على بث السعادة والمرح في نفوس الاشخاص المتواجدين بجانبهم، وفي هذا الصدد نقدم ابرز الأبراج التي تعشق الحياة بحسب خبراء الفلك.

برج الحمل:

مواليد برج الحمل من الشخصيات الحماسية والتي تستطيع ان تبث روح المرح والسعادة وخصوصاً على الصعيد المهني.

برج الأسد:

يتميز مواليد برج الأسد بالتفاؤل والحيوية، ودائماً يبحثون عن المتعة والجانب المشرق في حياتهم.

برج الميزان:

برج الميزان من الشخصيات الاجتماعية، فهو يجد ذاته دائماً بجانب الاشخاص المتواجدين حولة، ومن الصعب ان يشعر مواليد برج الميزان بالملل فهو من الأبراج المتجددة والمحبة للحياة.

برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بحبهم لخوض التجارب الجديدة، فمن الصعب ان يشعر مواليد برج القوس بالملل، لأنه من الشخصيات المتجددة دوماً.

ويذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.