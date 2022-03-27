علاجات منزلية لرموش اطول واكثر سمكاً.. تعرفي عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تتدرج الرموش في قسم الجيش الذي يحمي العينين من الحطام الخفيف، كما أنها تعمل مثل أجهزة الاستشعار التي تحذر العين من خطر محتمل عندما تقترب الأشياء، ويعاني الأشخاص المصابون بتساقط الشعر، أحياناً من ترقق الرموش، وإذا كنت تحاولين الحصول على رموش أطول وأكثر سمكاً، فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها.

تتضمن بعض العلاجات المنزلية الشائعة التي لم يثبت علمياً أنها تطيل الرموش ما يلي:

1- الفازلين:

على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع، ضعي كمية صغيرة من الفازلين على الرموش قبل النوم واغسليها في الصباح.

2- الشاي الأخضر:

ضعي الشاي الأخضر البارد غير المحلى على الرموش باستخدام كرة قطنية يومياً.

3- زيت الزيتون والليمون أو بدونه:

ضعي كمية قليلة من زيت الزيتون مع أو بدون قشر الليمون المنقوع فيه على الرموش ليلاً قبل النوم واغسليه في الصباح.

4- زيت الخروع:

ضعي كمية قليلة من زيت الخروع على الرموش كل ليلة قبل النوم واغسليها في الصباح.

5- الصبار:

ضعي كمية قليلة من جل الصبار على الرموش قبل النوم واغسليها في الصباح.

6- تدليك الجفن:

دلكي الجفون برفق على طول خط الرموش.

– العناية برموشك :

– يمكن أن تحسن صيانة الرموش بشكل صحيح من صحة رموشك، مما يجعلها أقل عرضة للكسر، هذا يمكن أن يجعلها تبدو أطول وأكثر سمكاً.

– تتضمن بعض نصائح العناية بالرموش ما يلي:

– تفريش رموشك بانتظام بفرشاة رمش

– اغسلي وجهك وعينيك بصابون لطيف يومياً

– إزالة مكياج العيون في نهاية كل يوم