بعد شائعة ارتباطه بـ أنغام.. أصالة تغازل حسين فهمي على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من انتشار شائعة إرتباط الممثل حسين فهمي بالفنانة المصرية أنغام، ونفيها من الطرفين، وجّهت الفنانة السورية أصالة، كلمات غزل لفهمي، في آخر حلقات برنامج “الدوم” التي عُرِضت مساء أمس السبت.

وحرصت أصالة على مغازلة حسين فهمي قائلة: “ما هذه الحلاوة؟ أنا جالسة بجانب أجمل واحد، والإضاءة جاءت على عيونه واكتشفت أن هذه العيون فعلاً حقيقية.. معقول يا جماعة؟”.

وبدأت في غناء الأغنية الشهيرة “يا واد يا تقيل”، وتفاعل معها فهمي كثيراً، وسط تصفيق حاد من الحاضرين، وذلك بعد تألقها بأغنية “شكراً” في بداية الحلقة.

وشهدت آخر حلقات برنامج اكتشاف المواهب العديد من الحوادث، بحضور كوكبة من أشهر النجوم، وهم أصالة، حسين فهمي، وكريم عبد العزيز.

وأعربت الفنانة عن إعجابها بفكرة البرنامج، قائلة: “برنامج الدوم يضم مواهب من جميع محافظات مصر، وليست الكبرى فقط، وأعتقد أن المتسابقين من المحافظات الأخرى يثبتون مواهبهم بشكل كبير”.