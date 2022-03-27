أنوشكا تطلب أقصى عقوبة لجارها.. والسبب “كلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب فريق الدفاع عن المطربة أنوشكا، أقصى عقوبة لجارها المتهم بمحاولة الاعتداء عليها بالسب والقذف،، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بتجمع سكنى خاص بمدينة 6 أكتوبر، وقررت المحكمة في جلسة الأمس حجز القضية للنطق بالحكم يوم 23 ابريل المقبل.

محكمة جنح أكتوبر عقدت أمس السبت جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا، بالسب والقذف، واستمعت إلى مرافعة الدفاع عن الفنانة وطالب محاميها بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم، وحجز القضية للحكم، كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم وقررت تحديد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم الذي يقبل الاستئناف أمام محكام جنح مستأنف الجيزة، وبعدها يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ.

وكشفت التحقيقات، أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا في شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وقالت الفنانة في بلاغها، إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد”، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: “براحتي أعمل اللي أنا عايزه.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس الماضي؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.