شكرا لقرائتكم خبر عن ترقص بالية وهى صغيرة.. شاهد صورة نادرة لـ نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أشهر راقصات البالية منذ صغرها، وهي النجمة نيللى كريم، والذي كان عشقها للبالية الباب الأول الذي فتح لها مجال التمثيل، وفي الكثير من الأوقات تكشف نيللى عن صورها وهي صغيرة وترقص البالية، لكن هذه المرة تم تداول صورة لها علي السوشيال ميديا وهي صغيرة بملابس بالية من اللون الأحمر، وظهرت نيللى لم تتغير كثيرا من شكلها الحالي.



نيللى كريم

وبمجرد طرح البرومو الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربى" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، أثيرت ردود فعل إيجابية للغاية على مدار الساعات الماضية وصلت لحد تصدر العمل التريند مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بالبرومو وما يتضمنه من إثارة وتشويق كبيرين تنبأ عن سخونة كثيرة في حلقاته التي ستعرض على شاشة قناة cbc.

وذلك بعدما طرحت شركة العدل جروب برومو المسلسل أمس الجمعة، وتضمن إيقاع سريع للغاية طوال أحداثه عكس الاثارة التي تتضمنها الحلقات المنتظر عرضها ضمن مارثون دراما رمضان القادم.

مسلسل "فاتن أمل حربى" ويعد مسلسل "فاتن أمل حربى" من الأعمال المرتقبة في دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأن الجمهور يحب مشاهدة نيللى في الأعمال الاجتماعية الدرامية، وهو ما كشفه برومو العمل الذى تم طرحه منذ أيام، والذى أظهر تعرض نيللى للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها في حضانة أبنائها.

وتعتمد أحداث المسلسل على عدد من الشخصيات الرئيسية، تتصدرها فاتن (نيللى كريم) التي تجسد دور موظفة في الشهر العقارى، وطليقها سيف (شريف سلامة) الذى يعمل مدير مصنع ملابس، وهالة صدقى وهى موظفة في الشهر العقارى وزميلة نيللى كريم في العمل، ومحمد الشرنوبى الذى يعمل مدرس أزهرى، وخالد سرحان الذى يجسد دور قاض، ومحمد ثروت في دور محامى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.