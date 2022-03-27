فجر السعيد ومي العيدان يهاجمان نوال الكويتية بسبب فيديو محمد الدعيع!

كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 11:50 صباحاً - انتقدت كل من الاعلاميتان الكويتيتان مي العيدان وفجر السعيد مواطنتهما الفنانة نوال الكويتية بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه مع اللاعب السعودي السابق محمد الدعيع بعد حفلها في الرياض.

فقد كتبت مي العيدان عبر حسابها على تويتر: “اشسالفتها يوم مطلعه اكتافها ويوم الدعيع حاضنها . . هذي الحاله شنو يسمونها لوسمحتوا”.

أما فجر السعيد فقد كتبت عبر تغريدة على حسابها على تويتر: “أعتذر لن أعلق على الفيديوات الأخيره للمطربه #نوال اللي صارت #كويتيه لخدماتها الجليله اللي مادري شنو لإنكم #كفيتوا_ووفيتوا خلوني لما تسكتون ادلو بدلوي”.

يذكر ان فجر السعيد ومي العيدان كانا قد شنتا هجوما على نوال الكويتية منذ ايام بسبب اطلالتها في ثاني حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2022 – العودة»والتي أفيمت في قاعة مسرح «الأرينا» التابعة لمجمع 360 مساء امس الجمعة.