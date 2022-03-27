كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 11:50 صباحاً - انتقدت كل من الاعلاميتان الكويتيتان مي العيدان وفجر السعيد مواطنتهما الفنانة نوال الكويتية بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه مع اللاعب السعودي السابق محمد الدعيع بعد حفلها في الرياض.
فقد كتبت مي العيدان عبر حسابها على تويتر: “اشسالفتها يوم مطلعه اكتافها ويوم الدعيع حاضنها . . هذي الحاله شنو يسمونها لوسمحتوا”.
أما فجر السعيد فقد كتبت عبر تغريدة على حسابها على تويتر: “أعتذر لن أعلق على الفيديوات الأخيره للمطربه #نوال اللي صارت #كويتيه لخدماتها الجليله اللي مادري شنو لإنكم #كفيتوا_ووفيتوا خلوني لما تسكتون ادلو بدلوي”.
يذكر ان فجر السعيد ومي العيدان كانا قد شنتا هجوما على نوال الكويتية منذ ايام بسبب اطلالتها في ثاني حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2022 – العودة»والتي أفيمت في قاعة مسرح «الأرينا» التابعة لمجمع 360 مساء امس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد ومي العيدان يهاجمان نوال الكويتية بسبب فيديو محمد الدعيع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.