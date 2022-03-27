الموت يفجع الفنان خالد عبدالرحمن في والدته

كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 11:50 صباحاً - أعلن الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، قبل قليل، عن وفاة والدته وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعى الفنان خالد في تغريدة عبر صفحته على تويتر والدته، قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.. انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة”.
وتابع الفنان: “رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك.. رحلت من دار فناء إلى دار بقاء عندك يا أرحم الراحمين”.
وأشار إلى أن الصلاة ستقام عليها العصر في جامع الجوهره البابطين.
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