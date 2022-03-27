تامر حسني يشعل ختام حفلات شتاء القاهرة بحضور الآلاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتم النجم المصري تامر حسني، مساء أمس السبت، حفلاته الغنائية في مصر لشتاء هذا العام، بحفل جماهيري ضخم أحياه لصالح شركة البروج للإنشاء والتعمير. ورفع الحفل شعار “كامل العدد”، إذ شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبّي “نجم الجيل” الذين حضروا لملاقاته في واحدة من أجمل السهرات على الإطلاق.

قدّم تامر حسني خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته القديمة، كما تغنى بأغنيات فيلمه الأخير “مش أنا”، وألبومه الجديد “خليك فولاذي” الذي طرحه نهاية العام الماضي.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا من الحفل، وعلّق قائلًا: “من اجمل الحفلات بجد الف شكر شركة بروچ و جمهوركم الجميل المحترم كل التوفيق لكم و كل الشكر لشركة event house المنظمه على رقي التنظيم”.

على صعيد آخر، يواصل تامر حسني تحضيراته الفنية للفترة المقبلة، وينشغل بتصوير فيلمه الجديد “بحبك” وذلك استعدادًا لعرضه في الصالات السينمائية في عيد الفطر المقبل.

فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وإنتاج مشترك بين شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.