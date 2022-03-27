ميسي يثير قلق جمهوره.. هل يعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده الأرجنتين ضد فنزويلا في الجولة الـ 17 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، قلق الجماهير بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، التي ربما لمّح فيها إلى اعتزاله اللعب دولياً.

وبعد نهاية المواجهة التي ساهم فيها ميسي في فوز منتخب الأرجنتيني على فنزويلا بثلاثية نظيفة، أشار في مؤتمر صحافي فجر السبت إلى أنه سيُعيد النظر في الكثير من الأمور بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022، دون التأكيد إن كان سيستمر مع “الألبيسيليستي” أو لا.

وتحدث ميسي أمام الصحافيين بعد المباراة، قائلاً: “أنا سعيد هنا منذ فترة. فزنا بلقب كوبا أميركا مع هذا الفريق الرائع. كل الأمور تسير بطريقة طبيعية. الفوز يجعل كل شيء أجمل وأسهل. بعد المونديال سيكون عليّ أن أعيد النظر في الكثير من الأشياء، سواء سارت الامور معنا على نحو جيد أو سيّئ. ولكن أتمنى أن تسير على نحو جيد”.

وتحدث ميسي عن الدعم الكبير من الجماهير الأرجنتينية في المباراة ضد منتخب فنزويلا، وخصوصاً بعد تسجيله الهدف الثالث في المواجهة ومساهمته في صناعة الفوز، قائلاً: “ليست هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بهذا الدعم. شعرت به من قبل”.