“أوسكار فخرية” للممثل سامويل جاكسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسلّم سامويل ل. جاكسون، جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته السينمائية.

وبرز الممثل الأميركي الأسود البالغ 73 عاماً في أفلام “سبايك لي” – (دو ذي رايت ثينغ) و”تارانتينو” (بالب فيكشن) و(جاكي براون) و(ودجانغو أنتشيند) وكشخصية متكررة في عدد من أفلام عالم “مارفل”، إلا أنه لم يحصل إلى الآن سوى على ترشيح واحد للأوسكار عن فيلم “بالب فيكشن”.

ومُنح جاسكون جائزة أوسكار عن مجمل مسيرته كممثل قبل يومين من الاحتفال الرئيسي لتوزيع جوائز الأوسكار.

وقال دينزل واشنطن خلال تسليمه الجائزة إلى جاكسون: “152 فيلماً، وعائدات بقيمة 27 مليار دولار، أكثر من أي ممثل آخر في التاريخ”.