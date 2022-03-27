شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب اختيار 27 مارس يوما عالميا للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمى للمسرح فى 27 مارس من كل عام، وقد تم تحديد هذا التاريخ من قبل المعهد الدولى للمسرح (ITI) فى عام 1961، ويحتفل هذا اليوم بجوهر فنون المسرح وجمالها وأهميتها، ودورها المهم فى الترفيه، والأثر الرمزى الذي يتركه المسرح في الحياة، ويعمل هذا اليوم أيضًا على إعلام الحكومات والسياسيين والمؤسسات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم الذين لم يدركوا بعد قيمة المسرح للناس وإمكاناته للنمو الاقتصادى، وذلك بحسب ما ذكر موقع التأريخ nationaltoday.

ويستطرد الموقع بمناسبة اليوم العالمى للمسرح، أنه منذ اليونان القديمة، كان المسرح شكلاً شائعًا للفن والترفيه مما أثار إعجاب جمهوره، حتى أصبح لا يقتصر الأمر على الترفيه والتثقيف، بل يجمع المسرح أيضًا بين مختلف الأشكال الفنية لمنح جمهوره الحى تجربة مسرحية حقيقية لا يمكنهم العثور عليها في أي مكان آخر.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح سنويًا في 27 مارس ، والذي تروج له ITI من خلال مراكزها ، وبدعم من مجتمعات المسرح فى جميع أنحاء العالم، وقد بدأ هذا اليوم من قبل ITI، بعد اقتراح الرئيس ارفى كيفيما في يونيو 1961 في المؤتمر العالمي التاسع لـ ITI في فيينا - نيابة عن المركز الفنلندي ITI - إطلاق يوم عالمي للمسرح، وتم دعم الاقتراح.

فى العام التالى وتحديدا فى 27 مارس 1962 ، تم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح من قبل مراكز ITI وأعضاء ITI المتعاونين ومحترفي المسرح والمنظمات المسرحية، واليوم، يتم الاحتفال بهذا اليوم في أكثر من 90 مركزًا من مراكز ITI في جميع أنحاء العالم، مع جامعات مسرحية وأكاديميات ومدارس وعشاق المسرح في جميع أنحاء العالم الذين ينضمون للاحتفال بهذا اليوم.