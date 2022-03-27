لقاء سويدان تهنئ ياسر فرج بزفافه على الإعلامية هبة الهواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة لقاء سويدان، الفنان ياسر فرج، بزفافه أمس على الإعلامية هبة الهواري.

ونشرت "لقاء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور من حفل الزفاف الذي أقيم أمس السبت.

وعلقت: "مبروك صديقي ودفعتي ياسر فرج وحبيبتي هبة الزواج، ربنا يسعدكم".

وحرص على حضور عقد القران، عدد من النجوم، أبرزهم: هاني رمزي، لقاء سويدان، محسن منصور، وعمرو عابدين، أحمد الدمرداش، وآخرون

ورحلت عن عالمنا المخرجة الإذاعية ميادة عثمان، زوجة الفنان ياسر فر ج الأولى، في يناير 2021، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا

يذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر فرج المسلسل الإذاعي "غرام وإكصدام"، من بطولة يسرا اللوزي وأحمد صيام، والذي أذيع في شهر رمضان 2021 عبر "راديو مصر"، من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير