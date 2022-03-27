لماذا رفض مارلون براندو جائزة الأوسكار عام 1973؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، ويبث الحفل على الهواء مباشرة، الأحد.

وفي قصة مفاجئة حول الأوسكار، تجرأ بعض الممثلين على رفض جائزة الأوسكار، وهو أسطورة السينما مارلون براندو، حيث لم يرغب التكريم ولم يحضر الحفل.

كان براندو هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم The Godfather عن دور فيتو كورليوني.

ومنذ عام 1972 ، توقع "براندو" بالفعل أنه سيقاطع حفل الأوسكار، ويرجع ذلك أساسًا إلى موقفه كناشط اجتماعي يدعم الحركات المختلفة في الولايات المتحدة، بحسب جريدة "الماركا".

انخرط براندو في الحركة الهندية الأمريكية في أوائل السبعينيات، وكانت مقاطعته للأوسكار رداً على حادث الركبة الجريحة، عندما احتل 200 من نشطاء Oglala Lakota وAIM البلدة لمدة 71 يومًا.

واستغل براندو سنة 1973 الحفل الذي شاهده وقتها أكثر من 80 مليون شخص، لتمرير رسالة بعثها لصناع السينما في هوليوود.

اختار "العراب" مقاطعة الحفل وبقي في بيته، وفوّض رئيسة منظمة للممثلين المنحدرين من الهنود الحمر ساشين ليتل فيذر، لكي تقرأ كلمته نيابة عنه.

وكانت ساشين في تلك الليلة ترتدي ثياب الهنود الحمر، ووقفت رافضة تسلم الجائزة مرددة: "إنني أمثل مارلون براندو الذي طلب مني أن أقول إنه ممتن لكم بهذه الجائزة، لكنه يرفض تسلمها، بسبب سوء تعامل الصناعة السينمائية مع الهنود الحمر".

وتباينت ردود فعل الحاضرين في الحفل، إذ صفق البعض، وصرخ الآخرون تعبيرا عن انزعاجهم من كلامه.